Wirkung von Ingwer: Was im Körper passiert, wenn wir ihn jeden Tag verzehren

Die vielen verschiedenen Inhaltsstoffe bedingen auch die vielfältigen Wirkungen der Knolle. Wer unter Verdauungsproblemen leidet, findet in Ingwer ein bewährtes Hausmittel, da er die Produktion von Speichel, Magensaft und Galle anregt. Auf diese Weise beugt die Wurzel Blähungen und Völlegefühl vor.

Auch gegen Übelkeit wirkt die Pflanze Wunder. Denn ihre Inhaltsstoffe docken an bestimmte Rezeptoren im Magen-und-Darmtrakt an, wodurch sie Übelkeit und Erbrechen unterbinden. Daher kommen Ingwerpräparate beispielsweise auch in der Krebstherapie zum Einsatz, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu lindern.

Wegen seiner entzündungshemmenden Wirkung wirkt Ingwer beispielsweise auch gut bei einer akuten Erkältung. Aber auch bei Mundgeruch kann die Gewürzpflanze schnelle Abhilfe leisten. Und last but not least wirkt das enthaltene Cucurmin antioxidativ und macht freie Radikale, die im Körper durch Stress, UV-Strahlung oder beim Rauchen entstehen, unschädlich. Auf diese Weise beugt ein regelmäßiger Verzehr auch Krebs vor.

