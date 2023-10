Rund 16 Kilo leichter. Es ist eine schwere Last, unter der eine Frau, die Anfang 60 ist, leidet. Sie hat einen riesigen Tumor. In einer riskanten Operation ist es Ärzten im Krebszentrum des Universitätsklinikums in Białystok in Polen nun gelungen, die Patientin von ihren Qualen zu erlösen und sie von der übergroßen Wucherung zu befreien. Drei Stunden dauert die Operation, die laut den Chirurgen deswegen so zermürbend war, da der Tumor die Bauchorgane der Frau verdrängt hatte.

Glück im Unglück: Der Tumor, der einen Durchmesser von etwa 50 Zentimetern hat, erweist sich als gutartig. Die Ärzte stellen fest, dass es sich bei der Wucherung um ein Teratom handelt.