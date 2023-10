Im Motor verfangen! Mann zerrt Vier-Meter-Schlange aus Auto

Schockiert stellt dieser Mann fest, dass sich in seinem Automotor eine vier Meter lange Schlange versteckt – eine Python. Schnell ruft der Mann die Polizei und einen örtlichen Schlangenfänger. Doch die Belagerung seines Autos ist noch nicht das Schlimmste. Was der Autobesitzer noch vermisst und was die Schlange damit zu tun hat – sehen Sie im Video. (mel)