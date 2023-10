Und was heißt das nun für den Erkältungssirup aus der Küchenmaschine? Kann ein Sirup aus Zitrone, Ingwer und Honig eine lindernde Wirkung haben? Der Experte sagt: Ja! „Nicht in der Weise, als dass es die Erkältung wirklich verkürzen würde. Aber es kann sehr wohl die Erkältungssymptome lindern.“ So könne ein solcher Sirup insbesondere den Hustenreiz lindern und Schleim lösen.

Die Wirkung von Ingwer, Zitrone und Co. habe man zwar nicht im Rahmen einer Studie am Menschen ermittelt, doch in Laborstudien habe man geschaut, welche Wirkung das einzelne Mittel haben könnte. „Wenn es um Symptomlinderung geht, dann sind solche Hausmittelchen durchaus angesagt, die kann man durchaus verwenden.“ Verschriebene Mittel könnten häufig auch nur Symptome lindern.