Was hilft gegen Erkältung: Omas Hausmittel oder neue Hacks aus dem Netz?

Nicht zu unterschätzen ist der Effekt der Hausmittel auf die Psyche: Sich zu pflegen, sich etwas Gutes zu tun, gepflegt und umsorgt zu werden, unterstützt die Heilung, weil es den Stress mindert. „Dass Umsorgtwerden die Immunaktivität deutlich steigert, das hat die Psychoneuroimmunologie gezeigt“, so Specht.

Insofern ist alles gut, was einem guttut! Und dazu gehört bei einer Erkältung definitiv Schlaf. „Schlafen ist die beste Medizin“ – diese Weisheit sei nach wie vor gültig, so der Mediziner. Wenn es wieder geht: Einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Denn auch das sei nachgewiesen: Bewegung an der frischen Luft ist gut für Lunge, Immunsystem und Psyche.