Zwar gebe es einige pflanzliche Produkte – unter anderem auch in der tierärztlichen Praxis – die dem geliebten Vierbeiner helfen, sich sowohl auf die bevorstehende Erkältungszeit vorzubereiten als auch sie durch die Schnupfen-Zeit zu geleiten – doch diese sollten stets nach tierärztlichem Rat verabreicht werden. „Da kann man sicher sein, dass sie auch wirklich für Tiere hergestellt wurden und in ihrer Dosierung und Zusammensetzung nicht schädlich sind. Aber bloß nicht auf eigene Faust irgendetwas verabreichen!“, so die Tierärztin.

