Es ist ein Fall, der fassungslos macht!

In Österreich fällt ein Kampfhund eine Joggerin an, zerfleischt sie so sehr, dass sie stirbt. Nach dem tödlichen Angriff bleibt die Frage: Wie konnte es dazu kommen? Terrier-Besitzerin Martina N. (36) spricht der Familie ihr Mitgefühl aus - doch verteidigt auch den Umgang mit dem Hund.