Der „Horrorhaus“-Mörder von Höxter für immer hinter Schloss und Riegel bleiben!

Für das Landgericht Paderborn steht fest, dass Wilfried W. eine Gefahr für die Allgemeinheit bleibt. Deswegen soll er nach seiner Haft in Sicherheitsverwahrung, ordnete es jetzt an. W. hat die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Er hatte jahrelang Frauen gequält. Zwei von ihnen so schlimm, dass sie starben.

