Horror-Hotel: Tourist findet ausgerechnet DIESES Tier auf dem Klo

Wien ist nicht unbedingt als Schlangen-Hochburg bekannt. Laut dem Tierschutz Austria gibt es nur zwei, drei giftige und etwa ebenso viele ungiftige Arten in dem Land. Umso größer muss also die Überraschung – oder eher der Schock – bei dem Hotelgast gewesen sein, als er das Tier in der vergangenen Woche in der Kloschüssel entdeckt. „Da würde ich schreiend aus dem Fenster springen“, schreibt eine Facebook-Nutzerin und spricht wohl sehr vielen Menschen aus der Seele.

