Die Linkspartei wird es schwer haben bei den hessischen Landtagwahlen. Um erneut in den Landtag einzuziehen, müssen sie die Fünf-Prozent-Hürde meistern. In aktuellen Umfragen steht die Partei um die Franktionsvorsitzenden Elisabeth Kula und Jan Schalauske nur bei drei Prozent. Wie sie die Wähler überzeugen wollen, hat Politikreporterin Victoria Enzenauer nachgefragt. Sie hat Jan Schalauske zum Interview in Wiesbaden getroffen.

