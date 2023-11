Achtet mehr auf die Uhrzeiten, wenn es ums Heizen geht. Ob es so sinnvoll ist, die Temperatur in ungenutzten Räumen nachts abzusenken, ist umstritten – denn morgens müsste ja wieder aufgeheizt werden, was dann wiederum zu einem erhöhten Energieverbrauch führt. Daher rät das Umweltbundesamt, die Temperatur in Wohn- und Arbeitsräumen nachts um rund fünf Grad abzusenken, damit das Wiederaufheizen nicht zu viel Energie verschlingt.

Das gilt auch tagsüber, wenn über mehrere Stunden niemand zu Hause ist. Funkthermostate, mit denen die gewünschte Temperatur für verschiedene Tageszeiten eingestellt wird, sind verhältnismäßig einfach anzubringen. So kann jeder den Heizzyklus bequem steuern und Energie (sowie natürlich Kohlendioxid) sparen.

Lese-Tipp: Heizgas dreimal so teuer wie im letzten Jahr! Reporter-Test: Wie kann man beim Heizen kosten sparen und welche Heiz-Alternativen gibt es?