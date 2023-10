Den Wasserdruck können Sie übrigens am Manometer der Heizungsanlage ablesen. In der Regel sollte der Druck zwischen einem und zwei Bar liegen. Die idealen Werte für Ihre Heizung können Sie der Gebrauchsanweisung entnehmen.

Ist zu wenig Wasser in der Heizung, müssen Sie zunächst die Umwälzpumpe abschalten und die Heizkörper auf die höchste Stufe stellen. Verbinden Sie die Anlage und einen Wasserhahn mit einem Schlauch. Schließen Sie das eine Ende nur locker am Wasserhahn an. So kann überschüssige Luft entweichen und gelangt nicht wieder in die Leitungen. Am besten halten Sie ein Handtuch unter das Ventil und lassen so lange Wasser in den Schlauch laufen, bis Wasser herausläuft. Erst dann öffnen Sie die Einfüllstutzen an der Heizungsanlage und drehen den Wasserhahn weiter auf. Wenn das Manometer den gewünschten Bar-Wert anzeigt, können Sie beide Ventile wieder verschließen. (dpa/jbü)