„Seekühe sind semisoziale Tiere und leiden psychisch, wenn sie nicht in Paaren oder Gruppen leben“, erklärte die Organisation Urgent Seas in einem Twitter-Video. Für den Romeo sei es Quälerei in völliger Isolation in seinem Becken herumzuschwimmen, weil Seekühe nur manchmal als Einzelgänger unterwegs uns sonst in sozialen Verbänden leben würden.

Auch US-Surflegende Kelly Slater schaltet sich ein und unterstützte die Kampagne „Free Romeo“ für die Freilassung der Seekuh. „Ich bin immer verwirrt und traurig, wenn ich diese Geschichten sehe. Ich weiß nicht, wie die Seekuh ins Aquarium gelangt ist oder ob es einen Grund gibt, warum sie nicht in die Wildnis zurückgebracht werden kann“, sagte er der Daily Mail.

