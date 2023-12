Es sind furchtbare Gewaltschilderungen: Ein Helfer des Rettungsdienstes Zaka erzählt vor einem parlamentarischen Sonderausschuss über das Grauen, das ihn am 7. Oktober in einem Grenzort erwartete. Was er schildert, ist nur schwer zu ertragen. Nach Polizeiangaben gibt es viele verschiedene Augenzeugenberichte von Vergewaltigungen durch Terroristen auf dem Nova-Musikfestival. Ein Überlebender berichtete von einer „Apokalypse der Leichen“.

Auch an anderen Orten habe man nach dem Massaker von Terroristen der Hamas mehrere tote Frauen mit nacktem Unterleib vorgefunden, erzählt der Rettungshelfer Chaim Otmazgin dem Ausschuss. Cochav Elkajam Levy, Juradozentin an der Hebräischen Universität in Jerusalem, sagt zu den Vorfällen am 7. Oktober: „Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden.“ Die Redaktion hat sich aufgrund der Grausamkeiten bewusst dagegen entschieden, Details der Taten zu veröffentlichen.

Es ist wichtig, die Zeugenaussagen und Beweise zu sammeln, damit die Opfer Gerechtigkeit erfahren. „Wir haben die Expertenkommission am achten Tag des Krieges eingerichtet, weil immer mehr Zeugnisse brutaler Verbrechen gegen Frauen und Kinder ans Licht kamen“, sagt Levy.

