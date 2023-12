Aus dem Cockpit melden die Piloten das Problem: Ein Triebwerk ist ausgefallen. Die Crew leitet erste Notfallmaßnahmen ein. Laut dem Branchendienst Aviator Herold berichten Passagiere, dass sie einen lauten Knall auf der linken Seite des Fliegers gehört haben. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich Passagiere an den wackelnden Sitzen festklammern.

Erst nach der Notlandung in Xiamen wird deutlich, in welcher Gefahr sich Passagiere und Crew befunden haben. Während des Flugs ist nicht nur das Triebwerk ausgefallen. Bei der hohen Fluggeschwindigkeit haben sich Trümmerteile in die Seite des Flugzeugs gebohrt.

Die Gründe für den Zwischenfall sind bisher unklar. Derzeit werde das betroffene Flugzeug untersucht, heißt es von der Fluggesellschaft China Eastern Airline. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zum Glück niemand. Alle Passagiere konnten ihre Reise im Anschluss fortsetzten. (okr)