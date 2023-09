„Vor drei oder vier Monaten hat er meinen Sohn bedroht“, erzählt Daniel S., der seit 2017 in Pragsdorf lebt. Er habe den Teenager „zur Seite genommen“ und sich mit ihm unterhalten, um den Vorfall zu klären, sagt er, ohne weitere Details zu nennen.

Lesen Sie auch: Verdächtiger war vor der Tat auffällig - hätte die Tat verhindert werden können?

Der verdächtige 14-Jährige war am Montag verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Zur Tat hat er bisher laut Ermittlern noch keine Angaben gemacht. Er solle von einem Experten psychiatrisch begutachtet werden. Von dieser Einschätzung hängt laut Staatsanwaltschaft unter anderem ab, ob die Straftat weiterhin als Totschlag oder als Mord eingestuft wird.

Lesen Sie auch: Joels großer Bruder macht sich schwere Vorwürfe

Die Höchststrafe liegt in beiden Fällen bei zehn Jahren Haft. Der Jugendliche soll den kleinen Joel am 14. September in einem Gebüsch an einem Bolzplatz schwer misshandelt und erstochen haben. (rtl; mit dpa)