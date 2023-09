Diese irre Tat sorgt für Entsetzen!

Frank P. (57) soll am 11. Mai mit einem Brandsatz Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in eine Falle gelockt haben. Das Hochhaus in Ratingen explodierte. 35 Menschen wurden verletzt, einige davon so schwer, dass sie im Koma lagen. Glücklicherweise gab es keine Toten. Nun erhebt die Staatanwaltschaft Düsseldorf Anklage wegen neunfachen versuchten Mordes.