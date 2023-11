Er erschoss Hündin Mara: Jäger Hermann D. kommt mit Geldstrafe davon

Sieben Jahre alte Hündin stirbt qualvollen Tod!

Im Sommer 2022 ist die Hündin mit ihren österreichischen Besitzern in Bayern in Urlaub. Während Birgit Brunner und Mann Oswald auf ihrer Kanu-Tour eine Pause machen, läuft Mara auf eine Wiese. Dort trifft sie der tödliche Schuss von Hermann D., einem Jäger. Der sieht sich bis zuletzt im Recht, pocht auf einen Freispruch. Die Hündin soll einen Hasen gejagt haben, den er angeblich retten wollte, verteidigt sich der 77-Jährige. Der Richter am Amtsgericht Haßfurt in Bayern sieht das anders – jetzt ist das Urteil gegen den Jäger gefallen.

