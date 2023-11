Es ist dunkel und die Sicht schlecht als die Eltern am Montagabend (30. Oktober) gegen 20 Uhr mit ihren erst ein und vier Jahre alten Kindern unterwegs sind. Am Steuer sitzt die 36-jährige Mutter. An der Anhängerkupplung hängt ein Wohnwagen. Zwischen Werlte und Sögel (Landkreis Emsland) kommt ihnen ein Audi entgegen. Er will nach links in einen Feldweg abbiegen, übersieht den Wagen der Familie laut Polizei. Frontalzusammenstoß!

Der 34-jährige Audi-Fahrer wird aus dem Auto geschleudert. „Es war noch ein Rettungshubschrauber vor Ort, aber leider verstarb der Fahrzeugführer an der Unfallstelle“, sagt Corinna Maatje, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, zu RTL. Sein Wagen – in zwei Teile zerrissen. Der Wohnwagen – mehrere Meter weggeschleudert.

