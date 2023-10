Vor fast zehn Jahren registriert sich Justine als Stammzellenspenderin bei der DKMS. Aus ihrer eigenen Familie weiß sie, wie schnell eine Krebserkankung ein Leben komplett umkremplen kann. Die Registerung: „kein großer Akt“, sagt sie. Doch groß ist das, was sie mit diesem Schritt erreicht – denn drei Jahre später werden Justine und ihre Stammzellen gebraucht. Vom krebskranken Justin aus Kanada. Dass der Jugendliche in Justine seinen genetischen Zwilling gefunden hat, grenzt dabei schon fast an ein Wunder: Die Chance, einen passenden Spender außerhalb der eigenen Familie zu finden, liegt bei 1:1000 000. Kaum auszurechnen, wie unwahrscheinlich es ist, eine Lebensretterin zu finden, die auch noch fast den gleichen Vornamen hat.

