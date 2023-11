Da schüttelt er einfach den Kopf! Seelöwe will frischen Fisch – keinen toten Köder

Auch ein Seelöwe futtert nicht alles!

In Mexiko staunen Touristen auf einem Boot nicht schlecht, als sie einem Seelöwen einen Köder hinhalten. Denn auf so einen ollen Fisch hat das Tier so gar keine Lust und verweigert die Mahlzeit. Er bevorzugt offensichtlich frische Ware. Die witzige Szene seht ihr im Video. (kko)

