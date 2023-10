Am Dienstagnachmittag streitet sich der 20-jährige Mann aus Gambia im Haltestellenbereich Bahnhofstraße Ecke Rathausstraße in Chemnitz mit mehreren Männern. Dabei fuchtelt und schwenkt er einen länglichen Gegenstand vor sich her, laut Polizei handelt es sich dabei vermutlich um eine Holzlatte. Dann geht alles ganz schnell: Einer der Männer reißt dem 20-Jährigen die Holzlatte aus der Hand, dieser rennt daraufhin sofort los.

Lesen Sie auch: Müllmann erlebte Horror-Unfall: „Ich hatte mehr als nur Todesangst"

Auf seiner Flucht in Richtung Kulturzentrum DAStiez überquert er einen Gleisbereich, der parallel zur Bahnhofstraße verläuft. Die Männer sind ihm dabei dicht auf den Fersen. Als der 20-Jährige dann über die Bahnhofstraße rennt, kommt es zu dem schlimmen Unfall: Der Fahrer eines Müllautos erfasst den Mann. Noch am Unfallort erliegt der 20-Jährige seinen schweren Verletzungen. Fahrer und Beifahrer des Lkws sowie drei weitere Personen werden durch Fachkräfte des Kriseninterventionsteams vor Ort betreut.