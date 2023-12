Cevapcici schwebt in Lebensgefahr: Tierschützer retten seltenen Vogel vor Kältetod

Cevapcici ist natürlich ein Waldrapp, ein sehr seltener Vogel, der eigentlich in warmen Gebieten beheimatet ist. Schon seit Anfang des 17. Jahrhunderts sind Waldrappe aus Europa verschwunden, inzwischen gibt es nur noch kleine Populationen in Marokko und in der Toskana. Doch eine Gruppe in Österreich hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Waldrapp zu seinen Wurzeln zurückzuführen. Mehrer Aufzuchtstationen wurden eröffnet – mit Erfolg: Anfang 2022 konnten knapp 200 Vögel in den Auswilderungspopulationen im europäischen Alpenraum nachgewiesen werden.

„Aus einem solchen Aufzuchtprogramm stammt auch Cevapcici. Die Jungtiere sollen eigentlich Wildbahn tauglich gemacht werden und Cevapcici war wohl auf Durchzug“, erzählt Angelika Nelson von der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) Kreisgruppe Cham im Gespräch mit RTL.