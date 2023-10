Mitten in der Dunkelheit und ohne Licht fährt er mit seinem E-Scooter in Schlagenlinien über die Autobahn. Brandgefährlich für andere Verkehrsteilnehmer! Ein Autofahrer muss laut Polizei scharf abbremsen, um einen verheerenden Unfall zu vermeiden. Er schaltet das Warnblinklicht ein und fährt so lange hinter dem Betrunkenen her, bis schließlich die Polizei eintrifft.