Der Entführungsversuch ereignet sich vergangenen Mittwoch in einem Industriegebiet am Rand der Stadt. Zwei zehnjährige Jungen sind mit dem Rad auf dem Schulweg. An der Baustelle machen sie eine Pause, machen das, was viele Kinder im dem Alter lieben: Baufahrzeugen im Einsatz zusehen.

Lesen Sie auch: Schreie des Schülers machten die Bauarbeiter aufmerksam

Dann nimmt das Unheil seinen Lauf, ein Mann schnappt sich einen der Jungen und will ihn entführen. Das Kind schreit. Als Zeki Yasik das mitbekommt, eilt er zur Hilfe. Er sieht, wie sich an einem VW-Bus die Heckklappe schließt. Yasik geht zum Wagen, öffnet die Klappe wieder.