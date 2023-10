Die Tat vom Mittwochmorgen (25. Oktober) macht fassungslos. Alles trägt sich in einem Industriegebiet am Ortsrand von Bölblingen zu. An diesem Morgen arbeiten auch drei Bauarbeiter in einer Grube ganz in der Nähe. Einer von ihnen ist Zeki Yasik. Als er die Schreie des Kindes hört, greift er ein.

Als der Bauarbeiter aus der Grube steigt, sieht er nur noch, wie sich am VW-Bus die Heckklappe schließt. Sofort geht der Mann zum Fahrzeug, öffnet die Klappe wieder. Was er in dem Bus sieht, ist erschreckend: Übereinander gespaltet liegen Matratzen auf dem Fahrzeugboden, die Fenster sind verhangen. Zeki Yasik schnappt sich den Jungen und versetzt dem mutmaßlichen Entführer einen Schlag mit dem Ellbogen. Während sein Kollege den Wagen mit einem Bagger blockiert, verbarrikadiert sich der Tatverdächtige (51) in seinem Auto, bis schließlich die Polizei eintrifft.