Betrunkener zieht Katze an Fahrrad hinter sich her - Tierquäler droht Gefängnis!

„Timatoo“ verletze sich bei der Tortur am 9. Juli schwer. Mit verbrannten Pfoten übergab die Polizei die Katze an Tierärzte. Zunächst wurde sie in einem Krankenhaus behandelt. Dann kümmerten sich Mitglieder der Tierschutzorganisation Au Service des Animals 06 in Vence um sie. „Es wird lange dauern, bis sie wieder normal laufen kann“, postete der Verein in einem Video einige Wochen später auf seiner Facebookseite. Auch da hatte „Timatoo" immer noch alle Pfoten verbunden.

In einer Petition forderten die Tierschützer Gerechtigkeit. Sie wollen, dass „diese Akte der Barbarei (...) radikal bestraft“ werden, zitierte 20 Minuten Online aus dem Schreiben. Demnach kämen derartige Tierquälereien immer häufiger vor. Hier müsse seitens der Justiz ein deutliches Zeichen gesetzt werden, so die Forderung. (sbl)

