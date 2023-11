Schon 58 Frauen seien in diesem Jahr gewaltsam ums Leben gekommen, berichtet die Website Australian Femicide. Kate Fitz-Gibbon, Professorin am Monash Gender and Family Violence Prevention Center, spricht in Bezug auf die jüngsten Todesfälle von der "Spitze des Eisbergs". Frauen und Kinder würden ein "erhebliches" Maß an häuslicher, familiärer und sexueller Gewalt erleiden. "Es ist eine nationale Krise."

In Australien wächst laut RND die Kritik daran, dass die Empörung nach Verbrechen dieser Art oft groß ist, letztlich aber kein Wandel erfolgt. Immerhin wird derzeit diskutiert, ein nationales Register für Gewalt in der Familie einzuführen. Dort sollen gewalttätige Personen eingetragen werden und z.B. Intimpartner oder andere Familienmitglieder auf Antrag Einsicht erhalten, falls sie Warnsignale oder Anzeichen für Gewalt sehen. (bst)