Sparen und verzichten – das hat schon immer Angelikas Leben bestimmt.

Doch als arm würde sich die 68-Jährige nicht bezeichnen: „Arm bin ich geldmäßig. Das ist ja klar. Aber an Freunden nicht“, erzählt sie uns im RTL-Interview. Pro Tag hat Angelika etwa zehn Euro zur Verfügung und erklärt: „ Ich komme hin. Ich plane genau, was ich dem Monat ausgeben will.“ Es darf jedoch nichts dazwischen kommen! Und genau deswegen hat die ehemalige Küchenhilfe, die seit 34 Jahren in ihrer 68 Quadratmeter großen Wohnung in Jena lebt, große Angst vor einer Mieterhöhung. Wohngeld beantragen und fremde Hilfe annehmen? Das kommt für Angelika trotzdem nicht infrage – im Video. (vdü)

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!