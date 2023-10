Alltagstauglicher Spartrick: Wie Sie teils umsonst an Lebensmittel kommen

Die aufgeführten Retter-Optionen setzen an verschiedenen Stellen in der Lebensmittel-Kette an: Mundraub, Foodsharing, Online-Supermarkt Motatos und Läden wie „The Good Food“ retten Lebensmittel schon beim Hersteller. Apps wie „Too Good to go“ sorgen dafür, dass Läden und Restaurants weniger wegwerfen müssen.

Aber auch wir Endverbraucher können was gegen Lebensmittel-Verschwendung tun! Denn wer seinen Kühlschrank gut organisiert, schmeißt weniger weg. Doch das ist nicht der einzige Tipp, um selbst weniger Lebensmittel-Müll zu produzieren:

Kaufen Sie nur Produkte, die Sie auch wirklich essen – eine Einkaufsliste kann helfen. Experimente sind ok, sollten aber nicht dazu führen, dass Sie immer wieder Dinge wegwerfen, die Ihnen nicht schmecken. Speiseplan erstellen: Wer die Wocheneinkäufe mit einem sinnvollen Essensplan kauft, wirft weniger weg – einfach weil nichts ungenutzt übrig bleibt und schlecht wird.

Wir müssen nicht alle Sterneköche sein, sollten aber die Produkte, die im Kühlschrank landen, verarbeiten können. Auch aus Resten lassen sich leckere Gerichte zubereiten. Inspirationen für die Resteverwertung finden Sie bei Chefkoch oder auf kochbar.de. Dort können Sie die Zutaten eingeben, die Sie zuhause haben und bekommen leckere Rezepte vorgeschlagen. Gut wirtschaften: An manchen Tagen bleiben Produkte einfach übrig. Wenn Sie nicht zwei oder drei Tage am Stück das gleiche Gericht essen möchten, frieren Sie die Reste ein. Viele frische Lebensmittel, beispielsweise Kräuter, lassen sich wunderbar einfrieren. Oder verwerten Sie Gekochtes noch weiter. Aus der restlichen Bolognese kann so am Folgetag eine Lasagne werden. Wer mitdenkt, spart langfristig.

Lebensmittel zu retten ist zugegebenermaßen etwas aufwändiger, als einfach in den Supermarkt zu gehen. Doch es spart auch richtig viel Geld und ist noch dazu sehr nachhaltig.