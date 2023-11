In einem Bentley raste der 20-Jährige über die A52 – nun ist sein Beifahrer tot!

Heftiger Unfall in NRW: Am frühen Freitagmorgen kommt der Bentley-Fahrer (20) kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen nach links von der Fahrbahn an. Das Auto kollidiert mit der Betonschmutzmauer. Über die rechte Schutzplanke wird der Wagen über den Grünstreifen und dann erneut gegen eine Schutzplanke geschleudert. Der Beifahrer wird aus dem Bentley geschleudert – für den 33-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

