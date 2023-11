Lesen Sie auch: Familie mit zwei Kindern rast frontal in Baggerschaufel - 2-Jähriger muss reanimiert werden

Die Frage nach dem Warum konnte bislang also nicht beantwortet werden. Sie beschäftigt die Polizei, die Staatsanwaltschaft aber auch die Familie des verunglückten Paares. Die Kinder konnten nach Informationen des SWR inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ihr Onkel Christian B., der Bruder der verunglückten Schwester, fand auf Social Media bewegende Worte: „Liebe Schwester, mein Herz! 43 Jahre habe ich dich begleiten dürfen – als du auf die Welt kamst, war ich 2 Jahre alt, am Ende waren wir 3 Geschwister. Wir haben geglaubt, uns kann nichts trennen“, heißt es in seinem Post. Seine Schwester habe ein erfülltes Leben gehabt, ihre große Liebe geheiratet, so ihr Bruder weiter. „Nun hat ein Augenblick alles verändert, wir stehen fassungslos vor den Folgen von Donnerstagnacht.“

Um die Kinder nach der Tragödie zu unterstützen, hat ihre Tante zuletzt auch einen Spendenaufruf gestartet. „Die beiden Jungs, im Alter von zehn und acht Jahren, sowie ihre kleine Schwester, gerade fünf Jahre alt, stehen nun vor einer ungewissen Zukunft“, heißt es darin. Die Spenden sollen dazu beitragen, dass nicht nur materielle Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden, sondern dass sie auch emotionale Unterstützung erfahren, um ihre Trauer zu bewältigen und wieder Hoffnung schöpfen zu können, schreibt ihre Tante. Inzwischen sind schon über 110.000 Euro zusammengekommen (Stand: 31. Oktober, 12 Uhr). (ibü)