Sie filmt nichtsahnend – dann drückt er ab!

Ielly A. soll am Samstagabend (4. November) von ihrem Freund in einem Haus in Jataí (Brasilien) erschossen worden sein. Das finden die Ermittler allerdings nur heraus, weil sie ein Video auf ihrem Handy finden, auf dem der 27-Jährige kaltblütig abdrückt.

