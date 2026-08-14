PrepMyMeal bindet dich an keine Mindestlaufzeit. Dein Vertrag läuft unbefristet weiter, bis du aktiv kündigst, und dafür gibt es einen festen Stichtag: Kündigst du bis Mittwoch, 23:59 Uhr deutscher Zeit, wirkt die Kündigung schon für die Lieferung ab Samstag derselben Kalenderwoche. Verpasst du den Termin, liefert PrepMyMeal noch eine Woche weiter, und selbst wenn du rechtzeitig kündigst, kann eine bereits ausgelöste Box trotzdem noch kommen. Beide Fragen klären wir hier: den Weg raus und ob du zu Recht das Gefühl hast, in ein Abo gerutscht zu sein, das du eigentlich nie wolltest.

Das Wichtigste in Kürze

Keine Mindestlaufzeit, aber ein fester Stichtag: Mittwoch, 23:59 Uhr deutscher Zeit für die Lieferung am Samstag derselben Woche.

Kündigung und Stornierung sind zwei verschiedene Vorgänge: Der Vertrag endet, eine schon ausgelöste Box kommt trotzdem, wenn du sie nicht separat und binnen 24 Stunden stornierst.

Kündigen per Telefon zählt nicht. Wirksam ist nur die Textform: Kontaktformular, Post oder eine E-Mail mit Nachweis.

Pausieren statt kündigen erhält deine gesammelten Rabatte, eine Kündigung lässt sie verfallen.

Die österreichische VKI erzwang im März 2026 eine Unterlassungserklärung, weil PrepMyMeal Kunden über eine vorausgewählte Option ungewollt ins Abo rutschen ließ.

Der Stichtag bei PrepMyMeal: Mittwoch, 23:59 Uhr für die Lieferung am Samstag

Der Stichtag steht in § 4 Abs. 3 der AGB und ist bewusst eng gefasst: Kündigst du bis einschließlich Mittwoch, 23:59 Uhr deutscher Zeit, wirkt die Kündigung für die Lieferung ab Samstag derselben Kalenderwoche. Entscheidend ist nicht, wann du die Kündigung abschickst, sondern wann sie bei PrepMyMeal ankommt. Schick sie also nicht erst um 23:58 Uhr ab und hoff auf das Beste. Verpasst du den Mittwoch, greift die Kündigung erst für die übernächste Lieferung, und du zahlst noch einmal für eine Woche, die du eigentlich nicht mehr wolltest.

Tipp: Setz dir die Erinnerung auf den Dienstag, nicht auf den Mittwoch. Dann hast du einen vollen Werktag Puffer, falls das Formular hakt oder du deine Kundennummer erst suchen musst.

PrepMyMeal Abo kündigen: die vier Wege, die wirklich zählen

Nur einer dieser Wege ist der offizielle: der Kündigungsbutton, den § 312k BGB seit 2022 für Abos wie dieses vorschreibt.

Über den Kündigungsbutton: Der Footer-Link “Vertrag kündigen” führt zur Seite “Verträge kündigen” und von dort weiter zu “Jetzt pausieren oder beenden!”. Der Zugang läuft über deine E-Mail-Adresse, ohne Passwort.

Im Kundenkonto: Unter “Regelmäßige Lieferung bearbeiten” pausierst, änderst oder beendest du deinen Rhythmus direkt.

In Textform: über das Kontaktformular oder per Brief an die prepmymeal GmbH, Unterlindau 28, 60323 Frankfurt am Main. Nenn Name, Kundennummer beziehungsweise E-Mail-Adresse und das Datum, zu dem der Vertrag enden soll.

Das Konto löschen ist dagegen eine eigene Funktion, getrennt vom Abo. Löschst du nur den Account, ist der Lieferrhythmus damit nicht automatisch beendet, und umgekehrt gilt das Gleiche.

Achtung: Ein Anruf zählt nicht. Die Telefonnummer +49 69 80884896 ist ein Kontaktkanal, keine Kündigungsroute, weil die AGB ausdrücklich Textform verlangen.

Der Footer-Link heißt bei PrepMyMeal “Vertrag kündigen”, nicht wortgleich die gesetzliche Formulierung “Verträge hier kündigen”. Ob das im Detail reicht, ist nicht unsere Einschätzung, sondern Sache der Aufsicht. Für dich zählt: dass ein Kündigungsbutton bei Abos wie diesem überhaupt Pflicht ist, ist kein Nischenwissen. Der vzbv prüfte 2022 bundesweit 840 Kündigungsseiten, und nur 273 erfüllten die gesetzlichen Vorgaben vollständig, 349 hatten überhaupt keinen Button.

Bestätigung sichern, und was tun, wenn sie ausbleibt

PrepMyMeal nennt in den AGB kein festes Bestätigungsverfahren. Verlass dich also nicht darauf, dass automatisch eine Mail kommt, sondern sicher dir selbst einen Nachweis.

Wichtig: § 312k Abs. 3 BGB gibt dir das Recht, deine Kündigungserklärung mit Datum und Uhrzeit dauerhaft zu speichern. Mach den Screenshot direkt beim Abschicken, nicht erst, wenn du schon zwei Tage auf eine Antwort wartest.

Kommt binnen ein paar Tagen nichts, frag über das Kontaktformular in Textform nach und verlange eine schriftliche Bestätigung mit Datum. Wird trotzdem weiter abgebucht, setz dem Anbieter schriftlich eine Frist, und hol im Zweifel die Lastschrift über deine Bank zurück, das geht acht Wochen lang ohne Begründung. Wer gar nicht weiterkommt, wendet sich an die Verbraucherzentrale.

Die schon ausgelöste Box: warum Kündigen nicht gleich Stornieren ist

Hier liegt die Falle, die am Ende die meisten Beschwerden auslöst. Kündigst du deinen Vertrag, storniert das laut PrepMyMeal selbst nicht automatisch eine Box, die schon ausgelöst wurde. Kündigung beendet das Abo für die Zukunft, Stornierung betrifft eine einzelne, bereits angestoßene Bestellung. Eine einzelne Bestellung stornierst du nur innerhalb von 24 Stunden nach der Auslösung selbst, direkt im Bestellstatus; danach hilft nur noch der Kundenservice. Ein Widerrufsrecht gibt es für die Lebensmittelboxen ohnehin nicht, PrepMyMeal beruft sich in der eigenen Widerrufsbelehrung auf die Ausnahme für schnell verderbliche Ware.

Hinweis: Wer die Reihenfolge umdreht, erst wartet und sich erst am nächsten Tag den Bestellstatus ansieht, hat die Box in der Regel schon bezahlt. Kündige deshalb zuerst den Vertrag und prüf direkt danach, ob noch eine Box als ausgelöst geführt wird, damit du sie separat stornieren kannst, solange das Fenster offen ist.

Juit

Wenn der Grund fürs Kündigen weniger das Essen war als die ganze Abo-Mechanik, also der Stichtag, die Sorge vor der schon ausgelösten Box und die Vorauswahl beim Checkout, dann ist die ehrlichste Alternative eine, die genau dieses Problem nicht hat. Juit verkauft tiefgekühlte Fertiggerichte ganz ohne Abo: Du bestellst einmalig, mindestens sechs Gerichte, und danach ist Schluss, bis du das nächste Mal willst. Kein Lieferrhythmus, der weiterläuft, kein Regler, den du erst wegklicken musst, nichts zu kündigen. Die Gerichte halten bei minus 18 Grad ein Jahr, du entscheidest also selbst, wann du isst, nicht ein Kalenderwochen-Stichtag.

Einen ausführlichen Vergleich beider Anbieter liest du in Juit oder PrepMyMeal.

Pausieren statt kündigen: wann sich das mehr lohnt

Nicht jeder Grund für eine Kündigung braucht auch eine Kündigung. Bist du eigentlich zufrieden, hast aber gerade zu viele Boxen im Kühlschrank oder brauchst nur eine Pause, lohnt sich der Blick auf die Alternative im selben Werkzeug: Pausieren erhält deinen Rhythmus und, wichtig, auch gesammelte Rabatte oder Prämien. Kündigst du dagegen, verfallen die laut PrepMyMeal automatisch.

Kurz gesagt: Hast du schon einen Rabattbonus angesammelt und bist dir nicht sicher, ob du für immer weg willst, pausier lieber. Bei einer Kündigung verlierst du bares Geld, das eine Pause einfach behalten hätte. Nur wenn du wirklich raus willst, egal was das kostet, ist Kündigen die richtige Entscheidung. Willst du grundsätzlich nie wieder ein Abo verwalten müssen, ist das ohnehin ein Argument, direkt bei einem Anbieter ohne Abo zu bestellen.

War das wirklich eine Abofalle? Was die Unterlassungserklärung bedeutet

Die Frage ist berechtigt, und sie hat eine dokumentierte Antwort. Die österreichische VKI erzwang am 17. März 2026 eine Unterlassungserklärung von PrepMyMeal: Kunden mussten am Checkout eine vom Unternehmen vorausgewählte Option, einen Schieberegler, aktiv abwählen, um nicht in eine kostenpflichtige, wiederkehrende Lieferung weiterer Boxen zu rutschen. Wer nicht genau hinsah, bestellte ein Abo, ohne das gewollt zu haben.

Eine Unterlassungserklärung ist kein Gerichtsurteil und keine Sammelklage. PrepMyMeal hat sich freiwillig verpflichtet, diese Vorauswahl nicht mehr so zu gestalten, ohne dass ein Gericht das anordnen musste. Trotzdem ist es eine offizielle, unabhängig dokumentierte Bestätigung: genau das Verhalten, über das sich viele beschweren, hat ein Verbraucherverband tatsächlich beanstandet, und PrepMyMeal hat eingelenkt. Das erklärt auch, warum das Thema in Foren wie r/FitnessDE immer wieder unter dem Stichwort “Vertragsfalle” auftaucht. Mehr zu den Konditionen im Detail liest du in unserer PrepMyMeal-Bewertung.

Factor

Wenn die Fertiggerichte an sich das Problem waren, zu wenig Auswahl, zu viel Fleisch, zu wenig Protein, bleibt Factor in derselben Kategorie, aber mit größerer Speisekarte: 21 neue Gerichte pro Woche über sechs Menülinien, darunter High Protein und Keto, frisch und gekühlt statt gefroren, in 4 Minuten aus der Mikrowelle. Ehrlich dazu gesagt: Factor ist selbst ein wöchentliches Abo mit eigenem Stichtag, mittwochs 23:59 Uhr. Es löst also das Essens-Problem, nicht das Vertrags-Problem.

Factor Frische Einzelportionen, sechs Menülinien, 4 Minuten aus der Mikrowelle. Zu Factor

Willst du stattdessen ganz weg von Fertiggerichten und wieder selbst kochen, ist HelloFresh der naheliegende Wechsel in eine andere Kategorie: Zutaten statt Schale, dafür ein anderes Prinzip als bei PrepMyMeal. Einen Vergleich aller vier Alternativen findest du gesammelt in unserer Übersicht der PrepMyMeal-Alternativen.

Häufige Fragen

Ist PrepMyMeal ein Abo?

Ja. Die AGB definieren den Vertrag ausdrücklich als unbefristet, “auf unbestimmte Zeit geschlossen”, mit einer Ausnahme: Bestellst du eine feste Anzahl an Lieferungen oder eine echte Einzelbestellung, endet der Vertrag automatisch, ohne dass du kündigen musst. Für die laufende Box gilt sonst der feste Stichtag: Kündigst du bis Mittwoch, 23:59 Uhr, wirkt das schon für die Lieferung am Samstag derselben Woche.

Wie kann ich meine Bestellung bei PrepMyMeal stornieren?

Das ist keine Kündigung, sondern eine Stornierung, und die geht nur innerhalb von 24 Stunden nach der Auslösung der Bestellung, direkt im Bestellstatus. Danach hilft nur noch der Kundenservice.

Kann man PrepMyMeal ohne Abo bestellen?

Grundsätzlich ja, über eine Einzelbestellung oder eine feste Lieferanzahl. Genau da lag die von der VKI beanstandete Falle: Ohne aktives Abwählen der vorausgewählten Option landete man trotzdem im wiederkehrenden Abo. Willst du das Risiko dauerhaft ausschließen, zeigt unser Juit-Test, wie Bestellen ganz ohne Abo-Mechanik überhaupt funktioniert.

Ist PrepMyMeal eine Abofalle?

Die österreichische VKI hat im März 2026 eine Unterlassungserklärung erzwungen, weil genau dieser Mechanismus, eine vorausgewählte Abo-Option am Checkout, Kunden ungewollt ins Abo brachte. Ein pauschales Urteil ist das nicht, aber die Beschwerde ist offiziell dokumentiert und nicht aus der Luft gegriffen.

Wie seriös ist PrepMyMeal?

Das Unternehmen ist eine eingetragene GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, im Handelsregister aktiv und mit vollständigem Impressum. Die dokumentierte Kritik betrifft nicht die Existenz des Unternehmens, sondern die Gestaltung der Vorauswahl am Checkout, und genau die musste PrepMyMeal gegenüber der VKI ändern.