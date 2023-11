Zwei Mal hat er schon um sein Leben gekämpft – jetzt ist Henry glücklich.

Mischlingshund Henry lebt in der Ukraine, als plötzlich Bomben fallen. Davor gerät er in Gefahr, als der Kachowka-Damm in Cherson bricht und alles überschwemmt. Aufgeben scheint für das Tier keine Option zu sein. Die traurigen Bilder, wie Henry gerettet wurde und wo er heute lebt, sehen Sie im Video. (kko)

