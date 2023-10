Zu viel Anti-Israel-Spam? Mainzer Insta-Account offline

Terroristen aus dem Gazastreifen hatten Israel am 7. Oktober überfallen und dabei im Grenzgebiet das schlimmste Blutbad an Zivilisten seit der Staatsgründung 1948 angerichtet. Mehr als 1.400 Israelis wurden seither getötet, rund 4.000 verletzt und fast 200 in den Gazastreifen verschleppt.

Seit Beginn der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen sind nach Angaben der Palästinenserverwaltung des Westjordanlands mindestens 3.300 Palästinenser ums Leben gekommen. Zudem seien mehr als 13.000 Menschen verletzt worden, erklärt die Gesundheitsministerin in Ramallah, Mai al-Kaila. (mli/mit dpa)