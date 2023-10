In der gleichen Story postet der marokkanische Nationalspieler in einem weiteren Slide seinen Beitrag gemeinsam mit denen von drei Nationalmannschaftskollegen, des früheren Bundesligaspielers Abdelhamid Sabiri (Siegen, Nürnberg, Paderborn), von Hakim Ziyech (Galatasaray Istanbul) und Zakaria Aboukhlal (FC Toulouse). In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollen: „Es ist buchstäblich wir gegen die Welt“, heißt es in dem beigestellten Text. Alle vier Fußballer teilten den Beitrag auf ihren Seiten.

Doku-Tipp auf RTL+: Der Nahostkonflikt – wie alles begann

Zuvor soll Mazraou übereinstimmenden Berichten zufolge einen Video gepostet haben, in dem der Koran-Vers zu lesen: „Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden.“