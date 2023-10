Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an.

Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Auf beiden Seiten gibt es hunderte Tote. Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten geht weiter. Mittlerweile leider von beiden Seiten. (mli mit dpa)