Ein Schleifer ist Geraerts nicht. Im Gegenteil. Mit Menschlichkeit und guter Laune will der Belgier einer leblosen und fehlerbehafteten Schalker Mannschaft neue Energie einhauchen.

„Ich will eine gute und positive Stimmung ins Team bringen. Ich will Menschen, die hart arbeiten. Und ich will Menschen sehen, die lachen – um Gutes zu schaffen.“

Der Belgier betonte bei seiner Vorstellung zudem, dass seine Spieler und er keine Roboter seien, sondern Menschen. „Ich versuche jeden zu verstehen und für jedes Problem, eine Lösung zu finden.“ Aber das Wichtigste sei es, dass sich alle wohlfühlen. Wohlfühloase Schalke 04?

