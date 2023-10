Nach Wochen und Monaten, in denen Medien und Experten den zweikampfstarken Mittelfeldspieler regelmäßig bezüglich einer Nominierung thematisierten, folgt nun also endlich das Debüt – und dass, obwohl Andrich bei Tabellenprimus Leverkusen in erst einem Ligaspiel in der Startelf aufläuft.

Lese-Tipp: Bei RTL: Spielerfrau packt über Leben mit Fußball-Star aus!

„Ich wusste immer, dass er das Potential für die Nationalmannschaft hat, aber mehr als hoffen konnte ich nicht. So etwas lässt sich natürlich nicht planen. Er verdient es sich natürlich, hat lange darauf hingearbeitet. Und jetzt ist es endlich soweit! Er bekommt die Chance und muss sich nur noch beweisen“, erklärt die strahlende 30-Jährige.

Lese-Tipp: Frau von Fußball-Star: „Zerstörte Erinnerungen an Malia das Schlimmste“

Und wie nimmt die kleine Malia den Karrierehöhepunkt ihres Papas auf? Alicia ist sich sicher, dass sich ihre einjährige Tochter noch nicht in der Lage befindet, die Nominierung zu realisieren. Was sie dagegen miterlebt, sind die großen Freudegefühle bei allen um sie herum – und das dürfte die Eltern mindestens genauso glücklich stimmen!