Für US-Präsident Joe Biden, der gerade in Israel ist, deutet zumindest einiges auf eine Verantwortung der palästinensischen Seite hin. Bei einem Treffen mit Israels Staatspräsident Isaac Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in Tel Aviv, vermeidet er allerdings zunächst eine eindeutige Festlegung auf mögliche Verantwortliche. "Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es von der anderen Gruppe getan wurde, nicht von euch", sagt Biden. "Aber es gibt eine Menge Leute, die sich nicht sicher sind. Wir müssen also eine Menge bewältigen."

Die Hamas beschuldigt Israel. Israel hingegen sagt, eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad sei die Ursache. Inzwischen hat die Armee auch Luftaufnahmen veröffentlicht, auf denen kein typischer Krater zu sehen ist. Außerdem habe ein Hamas-Mann in einem abgehörten Gespräch wörtlich gesagt: "Oh, da gab es eine Fehlfunktion oder eine Explosion einer Rakete, die im Gazastreifen gelandet ist."