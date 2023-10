In vielen Staaten werden für Mittwoch weitere Proteste erwartet. Die Extremisten der libanesischen Hisbollah-Miliz kündigten einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel und den Besuch von Biden an. Kanzler Scholz hatte am Dienstag sowohl die Hisbollah als auch Iran gewarnt, in den Konflikt einzugreifen.

Aber wie wahrscheinlich ist das? Dazu Sicherheitsexperte Weber zu RTL: „Der Druck der Straße steigt überall, und die Hamas weiß natürlich geschickt auf dieser Klaviatur zu spielen, was die Menschen wahrnehmen.“ Die Menschen in der arabischen Welt nähmen wahr, dass hunderte Zivilisten gestorben sind und laut Hamas Israel daran schuld sei. „Das wird natürlich denen, die da bomben, sprich den Israelis, in die Schuhe geschoben, ob sie es nun waren oder nicht. Und es wird zu Demonstrationen aufgerufen, die finden statt, es eskaliert überall“, erklärt Weber. Die Folge merke man schon jetzt: „Da ist der amerikanische Präsident, mit dem man jetzt in der arabischen Welt bei seinem Besuch nicht mehr sprechen möchte. Er ist sozusagen ausgeladen worden von der arabischen Seite. Und damit ist seine Mission ein Stück weit bereits gescheitert“, so Weber weiter.