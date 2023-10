Die schrecklichste Pressekonferenz des Israel-Krieges: Hier spricht ein Arzt zwischen Kinderleichen

Das Al-Ahli-Krankenhaus wird von der Anglikanischen Kirche finanziert. Richard Sewell, der das Programm zur Finanzierung des Krankenhauses leitet, sagt der BBC, es sei schwierig an unabhängige Informationen zu kommen. Er bestätigt aber, dass die Klinik getroffen wurde und eine „fürchterliche Zahl an Menschen“ ums Leben gekommen sein müsse. Reuters spricht von mindestens 500 Todesopfern in dem Krankenhaus.

Wer genau die tödliche Rakete abgefeuert hat, ist unklar. Und auch, ob es den Drohanruf vor dem Angriff, von dem Abu Al-Rish während der Pressekonferenz spricht, wirklich gegeben hat. Israel und die Palästinenser schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Die Gesundheitsbehörde von Gaza, die von der Hamas kontrolliert wird, macht Israel für das Blutbad verantwortlich. Genau wie mehrere arabische Staaten. Die Israelische Armee beteuert hingegen, dass es keine ihrer Raketen war, die das Gebäude voller Zivilisten getroffen hat. „Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen“, hieß es.