Doch Steiniger ist das zu wenig. „Das Statement von Herrn Mazraoui überzeugt mich nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass er den Hamas-Terror namentlich und klar verurteilt, sowie sich zum Existenzrecht Israels bekennt. Das hat er nicht gemacht und damit eine Chance vertan, seine Instagram-Posts von gestern zu korrigieren“, so der CDU-Abgeordnete. Und weiter: „In dem Video, das er geteilt hat, wurde im Gegenteil den Palästinensern – sprich der Hamas – ‘der Sieg gewünscht’. Wer aber den Sieg der Hamas wünscht, der nimmt die Vernichtung Israels in Kauf“, fügt Steiniger an. „Sportler wie er haben eine große Reichweite und tragen damit auch eine hohe Verantwortung. Seine Vorbildfunktion hätte er nutzen sollen, um sich deutlich zu positionieren und der Israel-feindlichen Stimmung auf unseren Straßen etwas entgegenzustellen", macht der Politiker deutlich.

Mazraoui hatte am Sonntag ein Video in seiner Instagram-Story geteilt. „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen“, hatte es dort in einer Sequenz geheißen. Eine Haltung, die nicht vereinbar ist mit der deutschen im neu aufgeflammten Konflikt in Nahost. Daher verwundert es nicht, dass mit Steiniger und Ploß nun erste Stimmen aus der Politik laut werden und Konsequenzen für den Bayern-Star fordern.

Fest steht, dass die Causa Mazraoui beim FC Bayern zumindest intern aufgearbeitet werden wird. Der Klub engagiert sich seit vielen Jahren entschlossen gegen Antisemitismus und Diskriminierung. Die Aussagen von Mazraoui dürften seinen Arbeitgeber daher nicht erfreuen. (jak)