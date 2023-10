Die Liebe zu seinem Neffen geht sogar so weit, dass Hoeneß angesprochen auf die Tabelle am Ende der Saison zu ungewohnten Worten greift: „Wenn die wirklich besser sind als wir, dann sollen sie vor uns stehen.“ Doch davon gehe er nicht aus: „Es wird Aufgabe des FC Bayern und seines Trainers sein, das zu verhindern.“

Lese-Tipp: Werder Bremen sucht verzweifelt nach einem vermissten Fan

Besonders aus einem Grund freut sich der Ehrenpräsident des Rekordmeisters so sehr für den Sohn seines Bruders Dieter: Bei dessen erster Station als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim lief es mehr als unglücklich – mit einem für Hoeneß unfairen Ende. „Er hat mir sehr leid getan in seiner Zeit in Hoffenheim, wo er aus meiner Sicht völlig zu Unrecht beurlaubt wurde, weil er mit diesen Möglichkeiten, die er dort hatte, Tabellenneunter wurde. Ich fand das total okay.“