Ihr Ex-Mann Morales, mit dem Etcheverria (ihr richtiger Name ist Camila Navarro) zwei Töchter hat, soll die Prozesskosten übernehmen. „Heute geht es mir mehr denn je um meine Töchter und ihr Wohlergehen zu beschützen, und ich werde sie vor jeglicher Medienpräsenz in dieser Angelegenheit absichern“, so Morales, der für Uruguay 27 Mal das Nationaltrikot übersteifte.

Vor ihrer straffälligen Mama werden sie jedenfalls erst einmal nicht so viel mitbekommen. Sie muss zwei Jahre und sieben Monate in den Knast. Womit sie offenbar noch gut weg kam. Zunächst soll sie den Drogenschmuggel geleugnet haben, doch schließlich ließ sie sich auf einen Deal mit der Polizei ein, schreibt das englische Blatt.

