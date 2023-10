Wegen der direkten Nähe des Spielplatzes zum Fluss zogen die Suchenden in Betracht, dass der Junge in die Saar gefallen sein könnte. So durchsuchten die Retter das Gewässer und umliegende Gebiete unter anderem mit Tauchern, einem Helikopter, Drohnen und einem Sonarboot. Über 100 Männer und Frauen beteiligten sich am Dienstag an der Suchaktion.

Neben der Suche an der Saar und an einem angrenzenden Weg habe die Polizei am Montagabend das angrenzende Staatstheater und das dortige Parkhaus durchsucht. Doch von Mathis keine Spur!

Jeder kleine Hinweis könnte daher bei der Suche helfen!