Kampf den Fettpölsterchen!

Wer abnehmen will, möchte in der Regel schnell erste Erfolge sehen. Genau das verspricht die Zitronendiät, denn die sauren Früchte liefern nicht nur jede Menge Vitamin C, sondern bringen auch überflüssige Pfunde zum Purzeln: Die Crash-Diät verspricht eine Kleidergröße weniger in nur sieben Tagen – und zwar äußerst kostengünstig und ganz nachhaltig, ohne Shakes mit viel Verpackungsmüll oder Chemie. Wir erklären, wie das funktionieren soll.