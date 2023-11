Mehrmals am Tag das Gefühl zu haben, unbedingt etwas naschen zu müssen, kennen viele Menschen. Vor allem Süßigkeiten sind in solchen Momenten hoch im Kurs.

Solche Situationen hat die 22-jährige Vivien Scholderer in den letzten Monaten nur zu Genüge erlebt. Sie hat nicht nur elf Kilo zugenommen, sie macht sich auch noch Sorgen um eine potenzielle Diabetes-Erkrankung in der Zukunft – vor allem weil die Krankheit in ihrer Familie weit verbreitet ist. Doch wie kann sie die Heißhungerattacken endlich in den Griff bekommen?