Ab November bietet Meta, der Konzern hinter Instagram und Facebook, erstmals kostenpflichtige Abo-Modelle an. Wer die Social-Media-Plattformen in Zukunft ohne Werbung nutzen will, zahlt dafür monatlich zukünftig 9,99 Euro. Bei einem Abonnement übers Smartphone sind es 12,99 Euro – so will Meta die Kosten für die App-Betreiber abdecken.

Der Hintergrund der neuen Abo-Strategie: Eine neue Datenschutz-Strategie in der Europäischen Union, der Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen. Hier darf Meta keine Nutzerdaten ohne Zustimmung für personalisierte Werbung mehr verkaufen. Nutzerinnen und Nutzer stehen damit ab November vor der Wahl: Entweder sie zahlen das Abo oder sie stimmen zu, dass Meta ihre Daten verkauft.